Feira Regional de Artesanato deverá reunir 60 artesãos em Vilhena

De 7 a 9 de abril acontece em Vilhena a I Feira Regional de Artesanato com exposição, venda e apresentações diversas.

O evento acontecerá na Praça Ângelo Spadari, sendo a iniciativa fruto da parceria entre Prefeitura de Vilhena, através da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Superintendência Estadual de Cultura Esporte e Lazer (SEJUCEL) e coordenadoria do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) em Rondônia, representada por Wellida Sodré.

Ao Extra de Rondônia a artesã Hurby Santos explicou que a iniciativa já ocorreu no município de Cacoal em 2016.

“Ações deste porte buscam dar visibilidade aos artesãos e demais trabalhadores manuais que são talentosos”, enfatizou Hurby.

Para se inscrever o interessado deve portar a Carteira PAB, comprovante de residência dos últimos três meses e fotos de vários ângulos de suas peças, preencher o formulário de inscrição presente na página do Governo de Rondônia (clique aqui) e encaminhar através do e-mail artesanatopab@gmail.com .

Outra forma de inscrição é na sede da FCV, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 3845, Bairro Jardim América, esquina com a Presidente Nasser, das 07h00 às 13h ou das 15h às 17h. As inscrições iniciadas na última quarta-feia, 01, se encerram no sábado, 11.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação