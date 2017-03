HAND LETTERING: Biblioteca inova e oferece oficina artística

A Fundação Cultural de Vilhena, através da Biblioteca Municipal Monteiro, ofereceu neste sábado, 4, a primeira etapa da oficina de Hand Lettering.

A oficina está sendo ministrada por duas jovens autodidatas, Emannuela Gerhardt, de 20 anos, e Joicy Vakiuti, de 19 anos.

Com criatividade, elas estão ensinado os participantes da capacitação conceitos básicos e técnicas de Hand Lettering que é a arte de desenhar as letras e dar a elas um objetivo específico. Geralmente usada em frases curtas ou em marcas famosas, a técnica vem ganhando espaço no mundo artístico.

A coordenadora da biblioteca, Ana Claudia Vilter de Moura, informou que, no encontro, os participantes estão aprendendo como desenvolver as suas próprias fontes e exercitar a criatividade através das letras. “Superamos o número de vagas oferecidas, o que nos deixou muito contentes. Foram capacitadas mais de 20 pessoas”, explicou.

A funcionária pública Erika Caçula disse que foi maravilhoso participar da oficina. Ela contou que ama desenhar e está ansiosa para participar da segunda etapa da oficina que será realizada neste sábado, 11.

Ana Claudia informou que a oficina faz parte das atividades culturais que serão desenvolvidas durante o ano. “Agradecemos a prefeita Rosani Donadon (PMDB) pelo apoio que tem dado às ações culturais no município. Em breve, vamos realizar outras atividades para aproximar à comunidade a biblioteca municipal”, finalizou Ana Cláudia.

Texto e fotos: Assessoria