Luizinho participa de audiência pública sobre fiscalização da poluição sonora em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou nesta sexta-feira (03) de Audiência Pública sobre debate e fiscalização sonora ao vivo na cidade de Vilhena, que vem causando um apelo grande da classe de músicos e proprietários de bares e lanchonetes.

O autor da proposta da Audiência Pública foi o vereador Rafael Maziero (PSDB), e aconteceu no Auditório da Câmara de Vereadores e teve a participação de autoridades, músicos, proprietários de bares, lanchonetes e pessoas interessadas.

O vereador Rafael Maziero ressaltou que a audiência foi arquitetada para se encontrar um ponto equilibrado e com bom senso para iniciar a defesa de todos os que foram ou estão sendo prejudicados, “Precisamos chegar ao objetivo comum, termos foco para que possamos defender o direito de trabalho de todos sem que haja prejuízo aos moradores nem desrespeito da lei”, comentou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Adilson de Oliveira (PSDB), esteve presente na audiência e manifestou seu empenho e da Câmara para a resolução do problema, “Fizemos várias reuniões com diversas autoridades, estamos buscando uma solução, mas neste caso, a solução é conquistada passo a passo, e então com cada reunião, cada encontro e com a audiência pública estamos chegando num ponto de equilíbrio. O importante é todos trabalharem juntos”, disse o presidente da Câmara.

O deputado Luizinho Goebel também participou da mesa de autoridades e revelou que irá lutar para que a lei estadual que proíbe o som ao vivo acima de determinada faixa de decibéis seja alterada e adequada pela Assembleia Legislativa. “Temos a vontade de que esse assunto seja sanado, queremos resolver, mas precisamos chegar a um ponto em comum que atenderá a todos os interessados, precisamos facilitar a vida dos trabalhadores. Trabalhador tem que ser respeitado neste país”, destacou o deputado.

Autor: Wilmer Garcia