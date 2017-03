Prefeita participa de solenidade de novos atiradores no TG

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou na manhã do último domingo, 5, da solenidade de matrícula dos novos atiradores do Tiro de Guerra (TG), instituição pertencente ao Exército Brasileiro com sede em Vilhena.

Durante sua fala, a prefeita apresentou um relatório das atividades que vêm desenvolvendo no comando do Município e falou das condições administrativas que a maior cidade do Cone Sul se encontra.

Rosani reiterou seu respeito ao Tiro de Guerra tendo em vista a grande participação social que a instituição tem no Município.

Rosani Donadon é a diretora geral do Tiro de Guerra e mais uma vez se colocou à disposição dos soldados no sentido de fomentar cada vez mais o ingresso de jovens nas forças armadas. “O Tiro de Guerra forma cidadãos comprometidos com a nossa sociedade. Além de coloca-los em um caminho de progresso, a instituição oferece diversas oportunidades de trabalho àqueles que estão vestidos com as fardas camufladas”, comentou a prefeita.

O Tiro de Guerra do Município de Vilhena conta com diversos parceiros para que seu funcionamento seja constante. Atualmente, 50 jovens são preparados pelo Exército em Vilhena, mas segundo o Sargento Denizar, que comanda o local, mais de 900 jovens se alistam a fim de ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro.

Texto e foto: Assessoria