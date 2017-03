Prefeitura promove reunião para debater necessidades da agricultura familiar

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), realizará neste sábado, 11, encontro com os pequenos produtores rurais, representantes de associações e autoridades políticas municipais para debater assuntos voltados à agricultura familiar. A reunião acontecerá a partir das 08h, no auditório da Prefeitura.

Conforme o secretário municipal, Rogério Henrique Medeiros, o encontro tem a finalidade de discutir os rumos do setor, ouvir as demandas dos pequenos produtores rurais, revendo a suas principais necessidades e destacar as ações a serem implementadas para o fomento da atividade rural, buscando com isso, melhorar a qualidade de vida de todos que dependem das riquezas do campo.

“O debate será muito importante, tanto para a administração municipal, quanto para os pequenos agricultores rurais, tendo em vista que a reunião será a porta de entrada de dias melhores para a nossa agricultura no município de Vilhena”, ressaltou Rogério Medeiros.

O encontro também contará com a presença da prefeita, Rosani Donadon (PMDB), e da deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB), parcerias em diversas ações. Na oportunidade a parlamentar estadual anunciará a destinação de emendas para o setor.

Texto e foto: Assessoria