Casal é acusado de estupros, redes sociais teriam sido usadas para os crimes

A Polícia Civil do Estado de Rondônia por meio da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) de Porto Velho, prendeu no último sábado, 04, um casal suspeito de praticar estupro.

De acordo com informações preliminares, o casal abordava as vítimas pelas redes sociais “Facebook” e “whatsApp” oferecendo facilidades e induzindo as vítimas a um encontro, em seguida, realizavam a prática criminosa .

As vítimas eram vendadas para impedir a visibilidade e eram ameaçadas. No momento do ato, já em um motel, eram ameaçadas com faca e tinham suas mãos amarradas, além de serem obrigadas a se despirem sendo obrigadas a se relacionarem sexualmente com o referido homem.

Até o momento, quatro vítimas registraram ocorrências contra o casal que nega as acusações. Para Delegada Titular da DEAM, Márcia Gazoni, é possível que outras mulheres e adolescentes tenham sido vítimas dos acusados.

“É importante que o público tenha acesso a estas informações, pois caso alguém tenha sido abordado com promessas de emprego ou trabalho como modelo, é importante procurar a delegacia da mulher e realizar a sua denúncia, pois só assim conseguiremos a penalidade arbitrada pela justiça aos acusados”, explica a delegada.

As investigações iniciaram após o registro de uma ocorrência realizada por uma moça, esta revela em seu depoimento que foi abordada pela rede social e lhe foi oferecido emprego na ocasião.

Dias depois, outras ocorrências foram registradas com o mesmo teor da primeira vítima, porém, a promessa era o teste para ser modelo. Em todos os casos, as vítimas foram ameaçadas com uma faca, tiveram suas mãos amarradas, e foram obrigadas a participarem do ritual com velas pretas e, em seguida, foram violentadas sexualmente, além das ameaças contra seus familiares, caso denunciassem a prática criminosa.

Na casa da mulher acusada, a polícia encontrou um canivete, giz, pedaços de velas pretas, bolsas e outros materiais apreendidos. Na ocasião, as vítimas reconheceram a mochila e a corda utilizada para amarrar as mãos.

Já na residência do investigado, foram encontrados celulares, mochila, e outros pertences das vítimas. Na delegacia, três das vítimas reconheceram ambos os investigados que foram presos preventivamente.

Fonte: Assessoria

Foto: Ilustrativa