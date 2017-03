CEREJEIRAS: motoqueiro fica ferido após colidir contra caminhonete em cruzamento

Acidente envolvendo uma caminhonete picape Hilux e uma moto CG 150 aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 6, no centro de Cerejeiras.

De acordo com boletim de ocorrência, o motorista da picape disse a autoridade policial que estava parado no cruzamento da Rua Portugal com a Integração Nacional, quando arrancou com o veículo foi atingido no lado esquerdo pelo motociclista.

No impacto, o motoqueiro sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia