Equipe vilhenense ganha forças e representará cidade em torneio no MT

Comandada pelo treinador Élio Neto, popularmente conhecido por “Farofa”, a equipe Deportivo representará Vilhena no Campeonato de Futsal em Comodoro (MT), previsto para iniciar em maio.

A equipe que é patrocinada pelo médico Celso Eduardo Machado, do Centro de Medicina do Trabalho (Cemetra), já vem se destacando em campeonatos regionais e com quase três anos de formação conseguiu representar bem Vilhena em competições de futsal amador, conquistando dois títulos, sendo um torneio e um campeonato regional.

Segundo o treinador, a equipe treina de duas a três vezes na semana revezando entre atividades físicas e coletivas. “Hoje estamos com dois times (A e B) e a intenção é ingressar com as duas equipes nas próximas competições regionais, mas isso requer muito esforço e empenho tanto dos atletas como do treinador”, assegurou.

O secretário de esporte Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”, acompanhado do adjunto Manoel Ayres firmou parceria em apoiar o time nos próximos certames.

“Quero agradecer o apoio da prefeitura municipal de Vilhena através do Natalzinho que disponibilizou o horário para treino do elenco no ginásio de esportes e professor Ayres, que também se ofereceu para ser nosso preparador físico. Com isso o time vem ganhando forças e cada vez mais destaque”, encerrou Farofa.

Autor e foto: Extra de Rondônia