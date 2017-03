Projeto de Desporto Rural é apresentado a Maurão de Carvalho

O projeto de desenvolvimento do Desporto Rural em Rondônia foi apresentado ao presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), durante reunião nesta semana.

O objetivo do projeto é promover o intercâmbio esportivo, social e cultural de Rondônia, com ênfase no ambiente rural, como forma de combater o êxodo rural, oferecendo opções desportivas de lazer e de atividade física.

“É importante que haja essa preocupação com as pessoas que moram no campo, que possam ter o apoio para a prática desportiva, com a realização de campeonatos, torneios e outras atividades que aproximem as comunidades”, destacou Maurão.

As informações sobre a iniciativa foram dadas pelo professor Adão Venzel do Nascimento, de Cacoal, idealizador do projeto, único no país com esta finalidade, segundo ele. “O desporto, em suas mais variadas modalidades, promove a confraternização, une as comunidades e é uma ferramenta importante de inclusão e de sociabilidade”, completou Adão.

Os professores Alcidio Raimundo do Nascimento, Elda Fátima Baraneck e Israel Campos, todos de Cacoal, acompanharam o idealizador durante a reunião. A meta é implantar em Rondônia, nos 52 municípios, programas que valorizem o desporto rural.

“Isso poderia ser feito junto com o Governo ou com as prefeituras, a iniciativa privada ou com uma entidade criada especificamente para tratar do desporto rural”, acrescentou Venzel.

Autor e foto: Assessoria