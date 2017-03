Tiro de Guerra de Colorado recebe novos recrutas

O Tiro de Guerra do município de colorado do Oeste receberá no dia 9, nova turma para o curso de instrução de 2017.

O chefe de instrução da instituição, em solenidade, irá receber novos recrutas para formação do combatente básico da força territorial dos atiradores.

O evento acontecerá na sede do Tiro de Guerra, no dia 09 de março de 20107, as 19h30.

Fonte: Extra de Rondônia