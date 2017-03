Adolescente está desaparecida em Vilhena

A família de Shuelhen Souza Marcílio, de 15 anos, registrou na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que a menor de idade está desaparecida.

De acordo com informações, a garota saiu de casa com a roupa do corpo. Ela é estudante da Escola Estadual Marechal Rondon.

A mãe da menina disse que a filha saiu à noite de casa sem falar nada a ninguém. O pai da jovem mora na cidade de Machadinho do Oeste.

Quem souber do paradeiro da adolescente ligar para a Polícia Militar 190 – Policia Civil 3321-3003 ou (69) 9 9247-7095 – (69) 9 8496-9241.

Fonte: Extra de Rondônia