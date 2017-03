Ciclista em visível estado de embriaguez provoca acidente no Bela Vista

Ciclista e motoqueiro foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 8, na Rua 1806, em frente ao parque de exposição, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Ricardo Farias da Silveira pilotava uma moto CG 150 com placa de Vilhena e seguia pela via sentido Cuiabá, quando colidiu com o ciclista identificado até o momento por Luiz.

No impacto, motoqueiro e ciclista caíram e sofreram ferimentos. O ciclista aparentava sinais de embriaguez. Segundo testemunha ele ziguezagueava na pista.

A Polícia Militar de Trânsito compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia