Ex-prefeito de Cerejeiras vai comandar DER regional

A indicação de Kléber Calisto para o cargo foi confirmada nesta semana.

Ele ficará responsável por coordenar as ações do órgão em todo o Cone Sul. Kléber garante que está preparado para assumir a função, e promete muito trabalho e dedicação para manter a malha viária rural da região em plenas condições de uso.

Com a experiência de dois mandatos no Executivo cerejeirense, Município onde também foi vereador e presidente do Legislativo, Calisto conhece como poucos a região.

Além disso, possuiu bom relacionamento no meio político regional, o que aponta para uma gestão produtiva e parceira dos administradores municipais e do setor produtivo.

A coordenação regional do DER vai trabalhar afinada com as residências do órgão instaladas em Vilhena e Colorado do Oeste, respectivamente sob o comando de Carlos Goebel e Menias Henrique. A posse de Kléber no cargo acontece nos próximos dias.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia