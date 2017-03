Prefeito abandona estradas rurais e prejudica transporte escolar de alunos em Cerejeiras

A Prefeitura do Município de Cerejeiras, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), abandonou as estradas rurais do município e está prejudicando o transporte escolar de alunos da zona rural, prejudicando alunos da rede municipal e estadual de ensino.

Segundo os pais, alunos e moradores da Linha 1 do 3°, 2° Eixo e Linha 2, o município através do prefeito Airton Gomes (PP) e do Secretário de obras Danilo Marth, deixaram de preservar e realizar a manutenção das estradas rurais e ficaram intransitáveis.

Conforme informações de moradores da zona rural, os veículos destinados a transportar os alunos não estão conseguindo chegar em diversos pontos devido as condições que ficaram as estradas rurais, que devido as chuvas fortes e intensas. Se a prefeitura fechou os olhos para os problemas de recuperação do asfalto urbano e limpeza das principais vias da cidade, o que os cerejeirenses podem esperar da conservação das estradas vicinais do município é um cenário de abandono total, enfatizou um sitiante.

Nesta terça-feira (07) a equipe de reportagem recebeu imagens da estrada da Linha 1 do 3°, 2° Eixo e Linha 2 e do setor do CTG. Muitos trechos não receberam manutenção no verão e agora com a chegada do período chuvoso a situação piorou.

Estradas rurais em péssimo estado de conservação, por onde sai a produção agrícola, e prejudicando o transporte escolar dos alunos da zona rural e por onde passam moradores.

Autor e fotos: Extra de Rondônia