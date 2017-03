Prefeitura intensifica limpeza de bueiros em frente ao estádio; há sete anos que ação não era realizada

O secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob (Natalzinho), solicitou à prefeita Rosani Donadon uma limpeza geral nas imediações do estádio “Portal da Amazônia” e prontamente, a chefe do Executivo Municipal determinou que ações fossem feitas pelas secretarias de Obras, Planejamento e Saae. Os trabalhos começaram na terça-feira, 07, e foram concluídos nesta quarta, 08.

Entre os serviços estavam a desobstrução de todas as “bocas de lobos” do canteiro central da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, podas de árvores, limpeza dos meios fios e grama.

Natal revelou que a prefeita quer que todos os preparativos para a abertura do Campeonato Estadual estejam concluídos visando uma boa recepção para os convidados e visitantes que virão para o jogo de estreia do Vilhena Esporte Clube (Vec), neste sábado, 11, a partir das 15h.

O encarregado de serviços externos da secretaria de Obras, Juarez Carvalho, o Zebrão, disse que há anos as imediações do estádio não passavam por serviços de limpeza geral, principalmente os bueiros. “As fortes chuvas que caíram nos últimos meses provocaram quase por completo o interrompimento do fluxo das águas nas galerias da avenida Eduardo Gomes. Em consequência disto, as alagações e poças eram inevitáveis. Tivemos que abrigar um buraco no meio da avenida para desentupir a canalização que escoa a água acumulada dentro do estádio. Há quase sete anos nada tinha sido feito nesse sentido nas imediações do estádio. Com a aproximação do Campeonato Estadual de Futebol, o secretário Natalzinho pediu à prefeita Rosani Donadon que desse atenção especial aos trabalhos da Semec e o secretário de Obras, Josué Donadon, imediatamente com sua equipe, deu início aos serviços”, comentou.

O secretário da Semec agradeceu o esforço e empenho de todos que se envolveram no trabalho. “Primeiramente agradeço à prefeita Rosani Donadon que deu atenção especial para nossa reivindicação e colocou à disposição as equipes da Obras, Saae e Semplan. Com certeza esse problema foi resolvido na entrada do estádio. Acredito que o mesmo serviço deve continuar em toda a extensão da avenida Eduardo Gomes”, destacou Natalzinho.

Texto e fotos: Assessoria