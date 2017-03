Stúdio Nádia Reis lança aulas de dança do ventre

A novidade estreia nesta semana, e as aulas serão aplicadas nas terças e quintas. O curso será aplicado pela professora Shely Lisboa, que chegou em Vilhena recentemente vinda de Goiânia. Ela garante que entre dois e três meses as alunas tem condições de dominar o estilo.

As aulas terão duração de uma hora, e a turma vai ocupar o horário das 20 às 21 horas. A pretensão é formar grupo de no máximo 25 alunas para potencializar o aprendizado. Não há limite mínimo ou máximo de idade para participar do curso. Shely tem experiência na arte através de muito estudo e prática.

Segundo a proprietária do estúdio, a professora Nádia Reis, o lançamento é uma das inovações da academia para este ano, “mas ainda teremos muitas outras atrações e novidades para oferecer às mulheres vilhenenses em breve”, destacou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação