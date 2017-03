Torneio de pesca do Armazém do Pescador é neste domingo; conheça ganhador

O 1º Torneio de Pesca do Armazém do Pescador está marcado para domingo, 12, no Pesque Pague Piracolino, localizado na BR 364 sentido Porto Velho.

As disputas acontecerão em duplas vencendo aquele que conseguir fisgar o peixe mais pesado, independente da espécie, com premiação aos dez primeiros colocados.

Os vencedores levam para casa o prêmio de R$ 8 mil, ao segundo e oitavo lugar a premiação varia de R$ 4 mil a R$ 200,00. Já o nono fatura uma vara de pesca com carretilha, e o décimo fica também com uma vara, mas com molinete.

O torneio terá inicio as 08h30 encerrando a pescaria as 17h00. As inscrições seguem abertas no valor de R$ 200,00 por dupla. Interessados podem procurar o Armazém do Pescador, a Tucunaré Caça e Pesca, Banca do Zóio e Casa do Pescador (em Colorado do Oeste).

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos contatos (69) 3321 5042, 9 8429 7540 e 9 8422 3197.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou para os internautas um kit de pescaria. O ganhador poderá fazer a retirada do prêmio as 17h00 de sexta-feira, 10, na sede do site localizada na Avenida Liberdade nº3399, Centro.

Veja o nome do ganhador:

**Luíz Carlos Lorenço

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação