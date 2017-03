Vereadoras vilhenenses destacam Dia Internacional da Mulher

As representantes do gênero feminino na Câmara de Vereadores de Vilhena, Vera da Farmácia e Leninha do Povo, frisaram que a valorização da mulher ainda precisa avançar, mas a situação vem melhorando graças às conquistas dos últimos anos. “Porém ainda é necessário ocupar mais espaço na política e em outros setores. Em nossa cidade, por exemplo, contamos com um Parlamento com treze cadeiras, porém apenas duas mulheres fazem parte deste grupo”, pontuou Vera.

Apesar disso, as duas vereadoras estão empenhadas no trabalho legislativo, e vem realizando inúmeras ações. Em destaque a atuação de Vera e Leninha no sentido de obter recursos para o setor da Saúde, através de emendas para aquisição de equipamentos para o Hospital Regional e auxílio às unidade básicas de saúde.

Vera da Farmácia também promoveu ações importantes como o acompanhamento da situação do projeto de macrodrenagem da cidade; a regularização fundiária do distrito de Nova Conquista; apoio aos professores, diretores e servidores da Educação; além de pedido de implantação de cursos profissionalizantes através da SEMAS a fim de dar condições às famílias obterem aumento na renda mensal.

Por sua vez a vereadora Leninha do Povo tem trabalhado também no suporte a projetos voltados à criança e adolescentes; transporte e merenda escolar aos alunos da área rural; e iniciativas de cunho social.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria