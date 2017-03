Vice-prefeito de Vilhena vai até Juína acompanhar apresentação de projeto de asfaltamento da 174

O vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM) participou na manhã desta quarta-feira, 8, de uma reunião com o prefeito de Juína (MT), os engenheiros Vitor Azevedo e Nickolas Mendes de Matos, ambos representantes do consórcio PROSUL-APPE no encontro representando o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e também o presidente da câmara de vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB).

A reunião é a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo órgão federal cuja finalidade é o asfaltamento do trecho da BR-174 que liga Vilhena a Juína.

Ao cumprimentar o vice-prefeito do município vizinho, Luiz Bras de Lima (PT) Cerutti fez questão de enfatizar que o município de Vilhena é um parceiro de todos os municípios vizinhos e que está à disposição para ajudar no que for preciso.

O vice-prefeito de Vilhena destacou a importância do asfaltamento da rodovia e o definiu como primordial para o desenvolvimento socioeconômico da região sul de Rondônia e noroeste mato-grossense. No entendimento de Cerutti, todos os municípios têm a ganhar com essa obra. “Essa rodovia encurta caminhos e auxilia na geração de emprego e renda de todos os municípios. A população desta área é quem tem a ganhar, pois terá mais facilidade no escoamento de sua produção, além de poder interligar os comércios de todas as cidades”, comentou o vice-prefeito.

Os engenheiros representantes do DNIT no encontro destacaram que o traçado (rodovia) já está pronto e as condições do solo são favoráveis para a implantação do asfalto. De acordo com Vitor Azevedo, as curvas que compõem a estrada precisam ser melhoradas, contudo do ponto de vista geral, as condições são propícias para a viabilidade do projeto.

DESAFIO PRINCIPAL

De acordo com a experiência dos engenheiros representantes do DNIT, o único ponto que pode causar entraves burocráticos é justamente as áreas indígenas. De acordo com o engenheiro Nickolas Mendes de Matos, a rodovia passa dentro da área que abriga os povos Cinta-larga e Enauwenê Nauê e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) precisa conhecer todo o projeto e autorizar a execução da obra. Uma das possibilidades elencadas pelo técnico numa eventual negativa da FUNAI é o desenvolvimento de uma rota alternativa para retirar o traçado das áreas indígenas. “Vamos iniciar os diálogos com a FUNAI, conhecer suas razões e solicitar a compreensão do órgão acerca da viabilidade deste projeto, que é de suma importância para a região”, comentou o engenheiro.

A proposta, no entanto, eleva os custos do projeto e pode proporcionar um impacto ambiental muito maior do que a utilização do traçado já existente. Ainda de acordo com a análise preliminar do técnico, a rodovia da forma em que está gera economia na aplicação do asfalto, uma vez que já está “aberta” e não será necessário desmatar a região.

Um dos participantes do encontro ressaltou durante sua fala que outro trecho da mesma rodovia está com as obras paralisadas por conta da FUNAI, que não permitiu entrada do maquinário para a execução do asfalto tendo em vista o fato de a rodovia “cortar” uma área indígena. A região é repleta de áreas indígenas e o impasse citado acaba se tornando um contrassenso, uma vez que outras regiões, notadamente a rodovia que liga o município de Sapezal a Campo Novo (ambos componentes do estado do Matogrosso) também passa por uma área indígena, mas é completamente asfaltada.

APOIO POLÍTICO

De acordo com o vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti, o projeto vem ganhando corpo tendo em vista a necessidade do asfalto para o desenvolvimento da região. A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) é uma das parceiras da proposta e não esteve presente na reunião em Juína por incompatibilidade de agenda, mesmo assim enviou um assessor para lhe representar. “A deputada está à disposição deste projeto e não vem medindo esforços para ajudar na consolidação do asfalto. O gabinete dela está de portas abertas para auxiliar na agilidade de execução da obra”, declarou seu representante, Crysthofher Fares.

ADESÕES

Autoridades políticas e empresariais do município de Juína participaram da reunião e se mostraram bastante interessados em auxiliar na execução do projeto. O vice-prefeito do município, Luiz Bras de Lima, disse que Juína precisa deste asfalto interligando Rondônia ao Matogrosso para o melhoramento da saúde econômica da região. Também estiveram presentes no encontro os secretários de agricultura, João Manoel Perez, bem como o de infraestrutura, João dos Reis. O presidente da Associação Comercial de Juína (ASCOM) Marcelo Pagnosat também ouviu a propostas e demostrou bastante interesse da entidade empresarial em auxiliar nos trabalhos. Representando a câmara de vereadores de Juína durante o encontro, estava o vice-presidente da casa de leis Saulo Evangelista (PMDB) o qual também se colocou à disposição da proposta.

Texto e fotos: Assessoria