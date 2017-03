VÍDEO: Prefeita homenageia servidoras e envia mensagem pelo Dia Internacional da Mulher

As servidoras do Paço Municipal da Prefeitura de Vilhena tiveram uma surpresa agradável ao chegar para trabalhar nesta quarta-feira, 8. Elas foram recebidas com flores e um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A homenagem foi preparada pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e contou com a presença da prefeita Rosani Donadon (PMDB).

O secretário de administração, Miguel Camara informou que o evento teve como objetivo homenagear e proporcionar um momento de lazer para as servidoras.

“As mulheres são maioria nos locais de trabalho e contribuem com a sensibilidade e organização. Parabéns a todas pela data especial”, disse o secretário.

A iniciativa foi vista com alegria pelas servidoras. A agente administrativa Leidiane Bezarra disse que ficou encantada por ter sido recebida para mais uma jornada de trabalho dessa forma. “Receber esse carinho pelo nosso dia, nos faz lembrar a importância de sermos mulheres valentes. Começamos o dia de uma forma maravilhosa”, afirmou.

A prefeita também participou de um café da manhã oferecido para as funcionárias do Hospital Regional e de uma homenagem na Secretaria de Educação para as diretoras de escolas municipais. Ela parabenizou todas servidoras e ressaltou a importância do trabalho delas para o desenvolvimento do município.

Nesta terça-feira, 7, Rosani Donadon enviou sua homenagem às mulheres num vídeo de 52 segundos.

>> VEJA O VÍDEO NO LINK ABAIXO:

Texto e foto: Assessoria