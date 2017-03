Deputada alerta municípios para se cadastrarem ao Programa Saúde na Escola

O encontro foi realizado na tarde desta última terça-feira, 07 de março, pela Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Mulher e do Idoso da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia.

Participaram da reunião as coordenadoras do Programa Saúde na Escola –PSE, no Estado de Rondônia, Maria Inês Fernandes e Juceli Santos, os membros da comissão deputado Airton Gurgacz (PDT), sendo este o presidente, a deputada Rosangela Donadon (PMBD) e o deputado Anderson do Singeperon (PV).

O desígnio foi apresentar à comissão, os diversos trabalhos realizados com a classe estudantil, com projetos que visam promover saúde e educação integral em todo o País. Maria Inês, coordenadora estadual do programa, informou aos deputados que o Programa Saúde na Escola tem como tema principal acabar com a fome e a miséria do aluno, apresentando todas as ações do programa e salientando que o atendimento é focado para todos os estudantes da rede pública, sendo eles, de escolas indígenas, creches e centro sócio educadores.

Em Rondônia, o programa atende hoje 35 municípios, somando 392 escolas com uma população de 154 mil alunos. A deputada Rosangela Donadon, fez um alerta aos municípios que ainda não estão cadastrados, para que realize o quanto antes a inscrição no programa para que as crianças possam ter acesso aos benefícios que são ofertados.

No ano passado, uma equipe do PSE, esteve em alguns municípios do Cone Sul realizando palestras com o intuito de mobilizar órgãos públicos, entidades, igrejas e famílias para reduzir situações de obesidade, doenças da visão e problemas odontológicos.

Conheça o Programa Saúde na Escola:

Municípios cadastrados recebem apoio da Seduc, da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), entre outros, para adotar ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável (com as chamadas cantinas saudáveis); práticas corporais e atividade física nas escolas; educação para a saúde sexual, reprodutiva e prevenção das DST/aids; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz e prevenção das violências; e promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável.

Segundo a coordenadora do PSE, uma equipe pode atender a até mil alunos, podendo alcançar três mil, no mínimo, por ano, para avaliação clínica e prevenção de doenças e agravos à saúde.

As prioridades do programa são: Avaliação antropométrica; Atualização do calendário vacinal; Detecção precoce de agravos de saúde negligenciados; Detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica; Avaliação oftalmológica; Avaliação auditiva; avaliação nutricional; Avaliação da saúde bucal; Avaliação psicossocial; Distribuição de suplementos do NutriSUS [Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó].

Autor e foto: Assessoria