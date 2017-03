Para não bater de frente, motorista sai da pista e tomba com quatro pessoas no veículo

Acidente envolvendo uma picape Ford 250, placas ASK-7975 e um Fiat Uno, placas NED-1961/Cerejeiras, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, na rodovia que liga Cerejeiras a Corumbiara.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, Neiva Macedo Pereira, de 30 anos, conduzia o Uno e tinha como carona Idália Figueiredo de Macedo, de 79 anos, Marinalva de Macedo, de 58 anos e Ariane Macedo penha, de 4 anos.

Neiva trafegava sentido Cerejeiras quando cerca de dois quilômetros do motel, um carro fez ultrapassagem indevida e para não bater de frente com a caminhonete saiu da pista e acabou capotando as margens da via.

Apesar dos estragos, as ocupantes do Uno sofreram escoriações leves, mas foram socorridas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia