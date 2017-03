Prefeitura de Jarú anuncia 32 vagas no Processo Seletivo

A Prefeitura de Jarú, no Estado de Rondônia realiza um novo Processo Seletivo destinado a contratar profissionais de nível fundamental, médio/ técnico e superior em caráter emergencial e temporário.

São 32 vagas distribuídas nos cargos de Enfermeiro (1); Fonoaudiólogo (1); Psicólogo (1); Técnico em Enfermagem (10); Motorista de Veículo de Transporte de Emergência (3) e Auxiliar de Odontólogo (1). Há oportunidade para Médicos nas áreas de: Clínica Geral (14); Obstetra (3); Anestesiologista (1); Ortopedista (1); Pediatria (1); Ultrassonografista (1) e Psiquiatria (1).

Os contratados serão admitidos em caráter emergencial e temporário, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses no interesse da administração pública, a contar da data de assinatura do Contrato de Trabalho, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com carga horária de 20h e 40h semanais e salários base que variam de R$ R$ 1.075,68 a R$ 6.535,08, além de benefícios gerados ao cargo.

As inscrições devem ser realizadas por meio de preenchimento de formulário que está disponível no site www.jaru.ro.gov.br ou em anexo no edital, de forma presencial ou por procuração, sendo necessário levar os documentos especificados no edital para a efetivação de sua participação, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Florianópolis, nº 3062, Centro, no horário das 7h30 às 11h30 até o dia 13 de março de 2017.

Este Processo Seletivo será realizado de forma única por meio de análise curricular, mais informações podem ser encontradas no edital que está disponível em nosso site.

Autor: André Fortunato