Prefeitura de Pimenteiras suspende aulas das escolas municipais em virtude de fortes chuvas

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste através da Secretaria Municipal de Educação informa que as aulas foram suspensas em virtude das fortes chuvas que atingem o município desde o inicio de semana.

O Secretário de Educação Wilson José de Albuquerque explica que esta medida se tornou necessário devido às fortes chuvas e as condições das estradas rurais encontram-se com problemas de alagamento e oferecem riscos de queda de pontes e barreiras em diverso locais do município, enfatizou Wilson.

As fortes chuvas que atingiram recentemente o município de Pimenteiras destruíram estradas e prejudicou o transporte escolar dos alunos do município da zona rural, por este motivo o prefeito Olvindo Luiz Dondê (PDT) e sua vice-prefeita Valeria Garcia (PP) determinaram ao secretário de educação Wilson a suspensão em virtude das fortes chuvas e estradas alagadas.

Segundo informações do prefeito Vino, os ônibus do transporte escolar não estão conseguindo chegar ao destino devido às condições que ficaram as estradas rurais, que devido às intensas chuvas, o cascalho não resistiu e a enxurrada levou todas as pedras deixando atoleiros e crateras, disse o prefeito.

O prefeito Vino esteve visitando as Linhas 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 nesta quarta-feira (08) juntamente com os vereadores Dora e Keka vistoriando as estradas rurais alagadas do município.

