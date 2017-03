Tribunal de Justiça manda soltar todos vereadores presos em Vilhena

O Tribunal de Justiça de Rondônia determinou a soltura dos vereadores Ângelo Mariano Donadon Junior, Vanderlei Amauri Graebin e Carmozino Alves Moreira, presos por corrupção em Vilhena.

Um habeas corpus (HC), impetrado pelo advogado Nelson Canedo em favor de Donadon, foi concedido nesta quinta-feira e beneficiou os demais envolvidos no caso, inclusive os ex-vereadores Jaldemiro Dedé Moreira, Maria Marta José Moreira e Marcos Cabeludo.

O ex-vereador José Garcia (DEM), era o único que já havia conseguido HC e já estava em liberdade. Ele é apontado como o operador do esquema, e cumpre pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Os desembargadores concordaram com as alegações da defesa sobre o excesso de prazo das prisões, que a cidade tem outro comando político e a Câmara renovada em mais de 80%, além de que ainda persiste decisão pelo afastamento da Casa de Leis.

