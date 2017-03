Carreta carregada de soja tomba na BR-435

Na tarde desta sexta-feira, 10, uma carreta carregada de soja, tombou cerca de 20 km de Colorado, sentido Vilhena, logo após passar pela ponte que fica sobre o Rio Colorado, na BR-435.

Conforme informações colhidas no local, o caminhoneiro seguia sentido BR-364, esta seria sua primeira viagem naquele trecho. Após um ressalto sobre a cabeceira da ponte, e uma curva em seguida, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou tombando.

O caminhão tombou no canto da via, por este motivo a carga não ficou esparramada pela via. O motorista foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar de Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia