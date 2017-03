CEREJEIRAS: uma cidade sem prefeito e com muitos buracos; vídeo

Moradores do município de Cerejeiras, não aguentam mais o descaso do poder público, diga se passagem do prefeito reeleito Airton Gomes (PP).

A redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeo, onde munícipes relatam o descaso total do prefeito e seus secretários quanto ao abandono que está à cidade.

Na região central ruas e avenidas intrafegáveis. Empresários gravaram imagem mostrando seus funcionários tampando as vias com terra por conta própria, caso queiram que seus clientes entrem em seus comércios.

Enormes crateras se formam nas avenidas a ponto de engolir veículos e causar graves acidentes. Porém, nenhuma satisfação o mandatário toma a respeito dos problemas que se arrastam deste a sua primeira gestão.

O povo não aguenta mais promessas e indiferença, querem solução e exigem que o prefeito saia da zona de conforto e vá ver de perto a calamidade que está instalada no município de Cerejeiras.

De acordo com a lista, as principais ruas e avenidas da cidade que estão intrafegáveis são: Rua Jordânia com a Panamá, Avenida Integração Nacional com Maria Godoy, Rua Maria Godoy com Piaui, Rua Amazonas com Castelo Branco, Avenida Brasil com Amazonas, Avenida dos Estados com Alagoas, Alagoas com a Panamá e Avenida das Nações com Avenida São Paulo.

Moradores mandaram a lista das vias para divulgação caso o prefeito não conheça a cidade, possa se guiar por ela.

Veja vídeo abaixo

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia