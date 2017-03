CHUPINGUAIA: menor furta residência enquanto proprietária tomava banho

Na noite desta quinta-feira, 09, uma moradora de Chupinguaia, ouviu um barulho vindo do muro de sua casa enquanto tomava banho. Ao sair para verificar, se deparou com um menor infrator já do lado de fora da residência.

Ao perceber que foi visto pela vítima, o rapaz jogou a carteira que havia furtado para dentro do quintal novamente. A vítima notou que o dinheiro que continha na carteira já havia sido furtado, além disso, a mulher reconheceu o menor e acionou a polícia.

Os policiais foram até a casa do adolescente e ele acabou confessando o crime, ele ainda devolveu R$ 170,00 que havia retirado da carteira da vítima antes de jogá-la de volta para a dona.

O infrator foi conduzido ao quartel da Polícia Militar em Chupinguaia onde foi ouvido e liberado em seguida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo