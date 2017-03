CORUMBIARA: mulher acusa rapaz de estupro por ter “ficado” com sua filha

Uma moradora de Corumbiara procurou a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, e relatou que havia feito uma viagem à Cacoal na quarta-feira, 08, deixando suas filhas em casa com seu marido.

Por volta das 17h30 uma das meninas teria saído com uma colega e conheceu um rapaz, elas teriam ficado conversando com o jovem até às 20h30, quando a amiga resolveu ir embora e a filha da mulher teria ficado sozinha com o jovem.

No dia seguinte a menina teria relatado para sua colega que havia “ficado” com o rapaz. Ao tomar conhecimento destes fatos, a mãe foi até a delegacia e registrou uma ocorrência acusando o jovem de ter estuprado sua filha. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa