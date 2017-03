Delação premiada de vereador preso pode comprometer empresa e ex-integrantes da Câmara vilhenense

Circulam nos bastidores do Ministério Público do Estado de Rondônia conversas a respeito de negociação de acordo de delação premiada que estaria sendo conduzida por um dos vereadores da cidade que estão na cadeia desde o ano passado.

O parlamentar, que é veterano do Poder Legislativo local, pode estar disposto a revelar situação controversa ocorridas em outra legislatura, implicando vários ex-parlamentares e um grupo empresarial da cidade.

A informação foi passada ao Extra de Rondônia por fonte fidedigna, ligada a área do Direito, que ouviu a conversa há poucos dias com um promotor público da capital. Segundo a fonte, a revelação apresentada pelo vereador a fim de agilizar a negociação do acordo de delação, daria conta de que integrantes de legislatura da década passada do milênio teriam exigido pagamento de R$ 50 mil para cada um para doação de uma área urbana ao grupo empresarial para construção de um grande empreendimento.

O informante do site não revelou quem seria o delator e nem o nome da empresa que teria pago a propina, mas adiantou que as negociações entre o vereador preso e as autoridades está bem avançada e pode ser concretizada a qualquer momento.

Fonte: Extra de Rondônia

