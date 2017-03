Dirigindo embriagado, homem é detido com arma, munições e droga

Na noite desta quinta-feira, 09, um homem de 36 anos foi detido portando um revólver calibre 38, dez munições e duas gramas de entorpecente aparentando ser cocaína.

O homem estava embriagado e dirigia pela Avenida Curitiba quando foi abordado. No veículo também estava uma mulher de 22 anos, que se identificou como prima do motorista. No teste do bafômetro ficou constatado que ele tinha 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido durante o procedimento.

Diante do flagrante o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia