É SÁBADO: Secretaria de Ação Social promove evento em comemoração ao Dia da Mulher

A prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria de Assistência Social (SEMAS), vai promover neste sábado, 11, a partir das 15h, uma comemoração do Dia Internacional da Mulher.

O evento, aberto à comunidade, vai acontecer no auditório do Centro de Atendimento ao Idoso (CATI).

O evento tem como objetivo comemorar este dia tão especial, mobilizando as mulheres acerca de diversos assuntos como: incentivo a sua valorização, autoestima, trabalho, fortalecimento da família, além de abordar o papel mulher na sociedade.

Segundo informações da SEMAS, serão ministradas duas palestras educativa sobre saúde e o direito da mulher no evento. Além disso, também serão sorteados brindes e servido um coquetel aos participantes.

Lembrando que um ônibus irá passar nos pontos onde os idosos pegam o ônibus para levar a população até o evento. O transporte será totalmente gratuito.

A secretária de Ação Social, Nair Cerutti, destacou que o evento é muito importante, pois homenageia as mulheres vilhenenses. “É um dia muito especial e que não pode deixar de ser celebrado. Iremos comemorar com orgulho, pois comemorar essa data é valorizar todas as conquistas alcançadas pelas mulheres”, afirmou a titular da Semas.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) parabenizou as vilhenenses pela data e fez o convite para que toda a população participe da celebração. “Convido as vilhenenses a participarem desta singela homenagem, como forma de manifestar o nosso respeito e admiração a todas as mulheres”, finalizou a mandatária municipal.

Texto e foto: Assessoria