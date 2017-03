Secretário mostra que vereadores foram convidados, mas não compareceram a audiência que analisou reajuste de água

Os vereadores vilhenenses aproveitaram o reajuste da tarifa de água anunciada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) nesta quinta-feira, 9, para fazerem um verdadeiro “aué” político.

Na sessão extraordinária realizada na manhã de sexta-feira, 10, muitos usaram a tribuna da Casa de Leis para juramento de defesa pela sociedade, indignação e criticas.

O mais interessante da questão é que nenhum dos vereadores que pregaram protecionismo à sociedade participou da audiência publica promovida pela autarquia, momento em que foi analisado e aprovado o percentual de aumento da tarifa, que é de 40%.

César Stefanes, diretor do SAAE, salientou a importância da audiência publica, conforme determina a Legislação, exatamente para debater o percentual.

Mas, apesar deles serem convidados, nenhum dos parlamentares participou do encontro, que aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Apenas os vereadores Carlos Sushi e Rogério Barrelas, ambos do PTN, mandaram representantes. Também representantes de vários segmentos da sociedade foram convidados, tal como a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv), que foi representado por seu presidente Eloi Maria, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria Regional do Governo, entre outros órgãos públicos.

Na sessão legislativa, os vereadores Ronildo Macedo (PV) e Samir Ali (PSDB) foram os mais “revoltados” com a situação, e também foram à imprensa manifestar sua suposta insatisfação taxando a questão como “abusiva e assustadora”.

Para o secretário municipal de Comunicação da prefeitura de Vilhena, Esteban Vera, a atitude dos vereadores não é concorrente com o discurso. “Respeito os vereadores, mas não admito e nem concordo com essa atitude demagógica. Todos foram devidamente convidados, mas ninguém compareceu à audiência. Era o momento para eles, como representantes legítimos da população vilhenense, apresentar seus questionamentos favoráveis ou contrários. Com isso, eles fogem de suas responsabilidades. Brincam de serem vereadores”, criticou Esteban, ao acusar os veadores Ronildo Macedo e Samir de fazer politicagem com um assunto tão sério. “Se eles estavam tão preocupados, poderiam ter participado da audiência. Lamento que só depois do aumento da tarifa os nobres edis acordaram para a realidade e tentar cumprir uma das principais funções do vereador: fiscalizar”.

Esteban, por outro lado, entende as reclamações da população num momento delicado da economia brasileira, mas também concorda com as ações da equipe técnica do SAAE, já que, sem o reajuste, a autarquia acabará “fechando as portas” e seus gestores responsabilizados perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Vilhena tem uma das menores tarifas de água do Estado de Rondônia. Conforme o SAAE, o vilhenense pagará somente o valor de R$ 0,80/dia pelo consumo dento da taxa mínima”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria