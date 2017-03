SINE em Vilhena registra mais de 120 atendimentos por dia

Sistema Nacional de Emprego (SINE) em Vilhena em 2016 chegou a mais de mil intermediações de sucesso, com vagas preenchidas em diversas áreas como auxiliar de produção e serviços gerais.

Ao Extra de Rondônia o diretor geral do órgão no município José Moreira Lima, explicou que o SINE atende a região noroeste do Mato Grosso, além é claro do Cone Sul, tendo uma média de atendimento diário de 120 pessoas.

“Nos últimos meses o público que passa por aqui tem se diferenciado, sendo muitos deles de vindos de Porto Velho, Rolim de Moura, Ariquemes, dentre outros municípios, todos vendo em Vilhena um lugar de oportunidade”, destacou Lima.

Na contra mão das contratações os postos nas áreas de eletromecânica, telecomunicações seguem com vagas antigas em aberto, o motivo segundo Lima, é a capacitação e experiência exigidas pelo empregador.

A expectativa deste ano, de acordo com o diretor, é chegar a mais mil e trezentas vagas preenchidas. Para isso o Conselho Municipal do Trabalho e Emprego está sendo instituído de maneira e regularizar o Fundo Municipal, que possibilitará ampliar os serviços oportunizando ofertar cursos de qualificação.

“O Governo de Rondônia está trabalhando para ampliar os serviços de maneira sendo prevista uma restruturação no órgão, de maneira que a partir desse ano passemos a atender também os requerentes do Seguro Desemprego. São muitos os desafios!”, enfatizou.

O trabalho não para, afirmou Lima “nossa equipe tem estado nas ruas visitando empresários e comércios tirando duvidas e disponibilizando os serviços do SINE. Nosso objetivo é que essa ação gere mais vagas a serem disponibilizadas ao trabalhador que nos procura”, concluiu.

O SINE, localizado na Avenida Celso Mazutti nº 5147, atende das 7h30 as 13h30. Mais informações telefone (69) 3322-4800 ou acesse a www.sinevilhena.com.br.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia