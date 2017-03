Barcelona estreia com vitória sobre o Ariquemes

O Barcelona iniciou sua caminhada no futebol profissional com vitória neste sábado, 11, sobre o Ariquemes por 1 a 0 no estádio Gentil Valério, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Atuando em casa, o Ariquemes não conseguiu imprimir seu ritmo desde o início da partida. E, com isso, quem aproveitou foi o Barcelona que conseguiu abrir o placar com o atacante Cabixi, aos 11 minutos.

No segundo tempo, o Ariquemes retornou a campo buscando se recuperar e chegou a criar oportunidades, mas encontrou um adversário bem postado em seu sistema defensivo.

A partida deste sábado contou com um público pagante de 263 torcedores, registrando uma renda de R$ 4930,00.

Com o resultado, o Barcelona divide a liderança do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017 com o Real Ariquemes, ambos com três pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe no domingo o Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Ariquemes encara no mesmo dia o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte