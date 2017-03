Com R$ 18 mil em premiações, torneio do Armazém do Pescador acontece neste domingo

A loja especializada em produtos de pesca e caça vai realizar competição entre pescadores da região, com prêmios até o décimo colocado. O 1º Torneio de Pesca do Armazém do Pescador será realizado no domingo 12, no Pesque Pague Piracolino.

A disputa será feita em duplas, vencendo aquele que conseguir fisgar o peixe mais pesado, independente da espécie. Os vencedores levam para casa um prêmio robusto: nada menos que oito mil reais. Entre o segundo e oitavo classificados a premiação varia de R$ 4 mil a R$ 200,00. O nono ganha uma vara de pesca com carretilha, e o décimo fica também com uma vara, mas com molinete. As inscrições já estão abertas, ao custo de R$ 200,00 por dupla.

O torneio vai começar às 08hs30m, terminando às 17 horas. Ao longo do dia haverá churrasco e porções de peixes para os presentes, mas é proibido levar bebidas de qualquer tipo. O Pesque Pague Piracolino fica na BR 364, rumo Porto Velho, entrando à direita nas imediações do acesso à conhecida Chácara do Raimundo.

Em Vilhena as inscrições estão sendo feitas no Armazém do Pescador, na Tucunaré Caça e Pesca, e Banca do Zóio. Já em Colorado quem quiser participar pode procurar a Casa do Pescador, enquanto em Corumbiara o contato é através do telefone 98422 3197. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos números 3321 5042 e 98429 7540.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação