De virada, Real Ariquemes bate o VEC em Vilhena

O Real Ariquemes estreou com vitória de virada na tarde deste sábado sobre o VEC por 2 a 1 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, em partida que abriu a disputa do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

As duas equipes fizeram uma partida bastante movimentada na primeira etapa. Já no segundo tempo, o VEC voltou melhor e conseguiu abrir o placar com o meia Luiz Henrique. Mas, nos minutos finais, Vágner Júnior deixou tudo igual e Marco Aurélio fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos três pontos na competição.

Na próxima rodada, o VEC retorna a campo no domingo (19/03) contra o Guajará no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim. Já o Real Ariquemes recebe no dia 22 de março o Rondoniense no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Jogo – Após ficar de fora do Estadual no ano passado e ter tido pouco tempo de preparação, o VEC começou a partida pressionando o adversário e teve sua melhor oportunidade aos seis minutos, Tarcísio cobrou falta na entrada da área, mas a bola foi para fora.

Aos poucos, o Real Ariquemes começou a se organizar em campo. E, aos oito minutos, Marco Aurélio bateu no canto do goleiro, mas a bola foi para fora. Aos 20 minutos, Felipe Cabral cobrou escanteio e o atacante Marco Aurélio cabeceou livre, mas o goleiro Fernando Henrique colocou para escanteio.

Após o susto, o VEC voltou a chegar com perigo. Aos 22 minutos, após levantamento na área, Bregueth cabeceou no canto, mas o goleiro Dida fez grande defesa. Três minutos depois, Marco Aurélio teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas o goleiro Fernando Henrique fez grande defesa. Aos 40’, Júnior cruzou na área, mas Marco Aurélio não conseguiu chegar a tempo no lance, desperdiçando a chance de abrir o placar.

Para a segunda etapa, o VEC voltou a campo buscando abrir o placar. Aos 10 minutos, Bruno Santa Rosa passa para Tarcísio, que encontra Luiz Henrique livre dentro da área, que finaliza no canto para abrir o placar.

Aos 12 minutos, o Real Ariquemes teve uma grande oportunidade. Índio ficou frente a frente com o goleiro Fernando Henrique, mas finalizou para fora. No minuto seguinte, o atacante Bregueth driblou o goleiro Dida, porém ficou sem ângulo e perdeu a oportunidade de ampliar o placar.

Após o gol marcado, o VEC buscou administrar o placar devido ao curto período de preparação. Já o Real Ariquemes cresceu na partida, porém sem oferecer muito perigo à meta do goleiro Fernando Henrique.

Aos 41’, Vágner Júnior arrisca um chute e conta com a contribuição do goleiro Fernando Henrique, que aceita. Três minutos depois, Índio levanta na área e Marco Aurélio cabeceia para marcar o gol da vitória do Real Ariquemes.

Ficha Técnica

VEC 1 x 2 Real Ariquemes

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena-RO);

Árbitro: Jonas Kuhn;

Assistentes: Gildo da Silva Aguiar e Adailton Francisco de Souza; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Gols: Luiz Henrique aos 10’, Vágner Júnior aos 41’ e Marco Aurélio aos 44’ do 2º;

Cartões amarelos: Fabio Chagas e Tarcísio (VEC); Vágner Júnior (Real Ariquemes);

VEC

Fernando Henrique; Pedro Paulo, Alex, Luan e Fábio Ricardo; Fábio Chagas, Tarcísio, André Felipe e Luiz Henrique (Marlon); Mazinho (Bruno Santa Rosa) e Bregueth (Neymarzinho). Técnico: Wanderley Cesareti.

Real Ariquemes

Dida; Cássio, Marcelo, Alan Machado e Júnior; Reginaldo, Tião Bahia (Índio), Felipe Cabral e Figurinha (Vagner Júnior); Marco Aurélio e Jorginho Paulista. Técnico: Paulo César Alencar.

Fonte: Futebol do Norte