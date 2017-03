Prefeita recebe caminhão de medicamentos conquistados por deputada para Saúde de Vilhena

Nesta sexta-feira, 10, a deputada Rosangela Donadon entregou à Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena parte de uma emenda de R$ 1,4 milhão em medicamentos.

A parlamentar e a prefeita Rosani Donadon acompanharam o descarregamento do caminhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) que trouxe os produtos.

Desde janeiro a prefeitura de Vilhena esperava pela emenda da deputada que já havia sido empenhada.

Em viagem a Porto Velho, o secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, esteve com a deputada no almoxarifado onde estavam os medicamentos. O caminhão chegou à cidade por volta de 15h00 e foi descarregado. A medicação já foi levada para o Hospital Regional.

“Agradecemos à Rosangela, pois a maioria dos parlamentares não alocam suas emendas em medicamentos, mas ela tem um compromisso com Vilhena e a população é quem ganha”, comentou a prefeita Rosani.

Rosangela esteve no almoxarifado da prefeitura e também acompanhou o descarregamento. “Essa é uma parte da emenda. Outros medicamentos irão chegar para atender o Hospital Regional. Sabemos que saúde é prioridade. Esta emenda corresponde a metade do valor total que posso destinar”, enfatizou.

Vasques agradeceu a deputada e lembrou da situação em que a nova gestão encontrou o hospital. “Entramos e não havia absolutamente nada em medicamentos. Já estamos conseguindo regular um estoque para a unidade hospitalar”.

O secretário acredita que, ainda em março, haverá uma normalização do estoque, o que não ocorre há pelo menos dois anos em Vilhena.

Além deles, estiveram no local os diretores do Hospital Regional, Graziele Jacob e Wagner Borges, além do secretário adjunto da saúde, Evandro Gomes.

Ainda nesta semana, a Semus deve receber mais medicamentos, material penso e insumos para atender a saúde pública do município.

Texto e foto: Assessoria