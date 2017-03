Prefeitura incentiva o plantio de café clonal a produtores de Cabixi

Através da secretariam municipal de agricultura, a prefeitura do município de Cabixi realizou durante a tarde desta sexta-feira, 10, em parceria com as empresas Agro Mais e Litroplanto, de Rolim de Moura, Emater, Idaron e Sedam, ofertando uma excelente palestra para incentivo ao plantio do café clonal naquela região.

Cerca de cem produtores rurais, além de professores e alunos do IFRO de Colorado do Oeste, lotaram o plenário da Câmara Municipal que cedeu espaço para a palestra.

Os palestrantes Paulo Coutinho, vindo do Espírito Santo, e Raquel Shimit de Rondônia, mostraram com clareza a viabilidade da cultura do café em Rondônia, enfatizando também a alta qualidade do produto rondoniense.

Na palestra os produtores tiveram informações precisas sobre plantio, irrigação, adubação, poda, controle de pragas para atingir alta produtividade na cafeicultura. E segundo informações de alguns produtores, a palestra foi de alto nível e os objetivos foram alcançados.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Emater fizeram o compromisso de organizar uma excursão com produtores em Rolim de Moura e Alta Floresta para visitar propriedades e viveiros com tecnologia e alta produção.

Segundo o secretário Marcos Martins, esta excursão servirá para troca de informações entre produtores e incentivar o uso de tecnologia avançada em futuros plantios no município.

A Prefeitura se compromete ainda, através de parceria com a EMATER, SEAGRI RO, disponibilizar calcário e equipamentos tais como caminhões para transporte de insumos e mudas, e preparo da área para o plantio.

Autor e fotos: Assessoria