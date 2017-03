Secretário de Planejamento enumera ações dos primeiros meses de gestão

Em entrevista ao Extra de Rondônia Valdiney de Araújo Campos declarou que há vários projetos em andamento, e avaliou como “muito produtivo” este início de mandato. “Temos o comando de uma prefeita competente e com propostas planejadas com coerência e embasamento técnico, além de contar com uma equipe de profissionais de alto gabarito e totalmente comprometida com os projetos da administração”, destacou Campos.

Entre as ações em andamento o secretário destacou os projetos para utilização de verbas encaminhadas pelo Ministério Público do Trabalho, decorrentes de acordo judicial com a empresa JBS. “Não há nenhuma ação política no caso, é bom que fique claro, e nossa missão é elaborar os projetos para aplicação dos recursos seguindo o que foi determinado pelo MPF”. Ao todo são 3,5 milhões de reais, que serão investidos na construção da Casa de Abrigo, da sede do Conselho Tutelar, além de reforma e ampliação do Hospital Regional.

Através de emenda do senador Valdir Raupp, a prefeitura de Vilhena vai dispor de dois milhões de reais que também serão investidos no Regional. Segundo Valdiney, o dinheiro será utilizado para recuperação dos sistemas elétrico, hidráulico e sanitário da unidade de saúde.

A Secretaria de Planejamento também trabalha na readequação do projeto de macrodrenagem deixado pela gestão passada, que está com várias irregularidades. “Precisamos elaborar o projeto executivo da obra, que não foi feito, e requerer licenças ambientais para dar continuidade ao projeto, que já foi executado em grande parte. Não dá para perder o que já foi investido”, explicou o secretário. Outra tarefa importante executada pela SEMPLAN é a readequação do Plano Diretor do Município, que se encontra defasado. “Com isso vamos corrigir diversos problemas urbanos de Vilhena”, destacou Campos.

A prefeitura também deverá retomar as obras de pavimentação da Avenida Rondônia e imediações assim que terminar o período chuvoso, mas com adequações ao plano original. “Faremos um sistema de drenagem profunda naquela região da cidade para resolver os problemas de alagamento da Avenida Melvin Jones”.

Também está em elaboração projeto para a pavimentação de 30 quilômetros de vias urbanas, através de sistemática diferenciada da gestão passada. “Já que é o contribuinte que está pagando pelo benefícios, então não vamos fazer empréstimos para custeio da obra”, destacou Campos. A meta é asfaltas bairros como Cidade Nova, Jardim Social e outros.

O secretário também declarou que não haverá autorização para criação de novos loteamentos na cidade antes da elaboração do novo Plano Diretor de Vilhena, seguindo recomendação do Ministério Público. Sobre este assunto, ele informou que o projeto será feito em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, que possuiu experiência neste setor. A meta é que o Plano seja apresentado em doze meses.

Há investimentos programados para o sistema de trânsito da cidade, que deve ser custeado com verbas do DETRAN de Rondônia, assim como ações para regularizar a área do Parque Marechal Rondon, a fim de que o empreendimento possa ser efetivado.

“Para este início de gestão acredito que estamos com ótimo nível de volume de trabalho, e temos ainda várias outras metas de ação para serem implementadas ao longo dos próximos meses”, encerrou Valdiney.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia