Vilhenense é preso em Espigão por suspeita de comércio de drogas

O vilhenense Everaldo Ribeiro do Nascimento foi preso na cidade de Espigão do Oeste, suspeito de comércio de drogas.

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia que um homem estaria comercializando drogas na Praça Central de Espigão do Oeste.

Uma equipe foi até ao local e constatou que Everaldo estava na Praça, mas com ele não foi encontrado nenhum ilícito. Porém, em revista na casa da tia do suspeito que mora em Espigão e que ele estava hospedado, foi localizada uma bolsa com 65 gramas de substancia aparentado ser maconha e produtos para embalar a droga. Além de um aparelho Celular, no qual havia fotos de diversos tipos de drogas e de arma de fogo.

Diante dos fatos, o rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado às autoridades de plantão.

Texto: Extra do Rondônia

Fotos e informações Pimenta virtual