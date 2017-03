CEREJEIRAS: Obra de conjunto habitacional embargada é ocupada por famílias de baixa renda

Um conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida, cuja obra está parada desde 2.014, foi ocupado no final do mês passado por diversas famílias que dependem de pagar aluguel para morar.

Liderados por José Carlos da Rosa, Jhones Soares e Rone Soares, eles procuraram o Extra de Rondônia para pedir à Justiça agilidade na resolução de processo relativo ao empreendimento, e afirmam que não precisam que a prefeitura conclua a obra.

O conjunto, que deveria ter pouco mais de 40 unidades, teve as obras embargadas no dia 14 de maio de 2.014 em virtude de problemas ambientais. Desde então o empreendimento está paralisado, mas desde 2.015 vinha sendo conservado por famílias cadastradas no programa social, que agora perderam a paciência e resolveram ocupar os prédios inacabados. Usando lonas e outros produtos para fazer cobertura e preencher os pontos não construídos, as famílias pretendem ficar no local até que o caso seja solucionado.

Além de oito famílias cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida, há no local outras de baixa renda, que pedem a justiça resolva logo a situação. Eles propõe, inclusive, se responsabilizar pelo término da obras. “Não precisamos da prefeitura para terminar as casas, mesmo que tenhamos que fazer isso devagar. O que queremos é o direito de ter nossa casa, como foi prometido pelo governo”, disseram os representantes dos ocupantes.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia