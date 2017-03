Prefeitura de Colorado não vai cobrar por coleta de lixo

Apesar da crise financeira atual – mas também em função dela – o prefeito Professor Ribamar, de Colorado do Oeste, resolveu não instituir taxa de cobrança para coleta de resíduos na cidade.

No entanto, ele buscar meios de conter as despesas com o serviço, e propõe o consórcio entre cinco cidades sulistas para construção de aterro sanitário mais acessível a todas elas.

A decisão de não instituir tarifa para a execução do serviço foi difícil de ser tomada. “Vivemos um tempo de crise, fazendo com que tenhamos queda de arrecadação, por isso arcar com tal despesa será um problema para nossas finanças. Por outro lado, em virtude destra mesma crise tenho consciência das dificuldades pelas quais passa a população, por isso sei que mais uma tarifa neste momento seria apertar ainda mais as coisas para os cidadãos”, argumenta Ribamar ao explicar o dilema.

O prefeito de Colorado quer criar alternativas para baixar o custo com a coleta de resíduos. Uma das ideias é unir as cinco cidades do entorno do Município para criar consórcio a fim de construir um aterro sanitário que atenda a todas as localidades. “Está muito caro para todos nós termos que levar o lixo até o aterro de Vilhena. Com uma instalação mais próxima e centralizada por aqui teremos condições de baixar significativamente os custos”, argumentou.

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia