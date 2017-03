ABANDONO: diretores apontam problemas deixados pela gestão passada no HR

Com esforço diário, os diretores do Hospital Regional de Vilhena (HR), Wagner Wasczuk Borges e Graziele Jacob, tentam solucionar os problemas deixados pela gestão anterior.

“É uma pena que a gestão anterior não se preocupou em deixar no estoque medicamentos e materiais pensos. Isso atrapalhou muito nosso trabalho, pois toda compra da administração precisa ser licitada e isso leva tempo”, informou Graziele.

Já Wagner aponta que o atendimento no HR está comprometido, pois conta com equipamentos sucateados. Um exemplo é o aparelho de Raio-X , que tem 13 anos de uso e está defasado.

Wagner lembrou que para amenizar esse problema a prefeita Rosani Donadon (PMDB) conseguiu uma emenda do senador Acir Gurgacz (PDT), de R$ 500 mil, para a compra de um novo aparelho de Raio-X.

Outro problema é a falta de ambulâncias. Atualmente o HR conta apenas com uma. “A frota do HR está sucateada. Estamos aguardando a chegada de quatro ambulâncias destinadas por deputados estaduais”, falou Wagner.

Ainda, Graziele lembra que a demanda de atendimento no HR é grande, com 300 pessoas diárias. “Atendemos pacientes do Cone Sul de Rondônia bem como de alguns municípios do Mato Grosso e isso intensifica nossa demanda”, informou à diretora.

De acordo com Graziele, a prefeita garantiu uma emenda do Senador Valdir Raupp (PMDB), de R$ 2 milhões para a reforma do Hospital Regional, além de recursos para a compra de equipamentos que irão recompor estrutura da maior unidade de saúde do Cone-sul de Rondônia.

“Entendo que a população faça reclamações sobre o atendimento oferecido no hospital, mas é preciso lembrar que isso é o reflexo de anos de abandono do local, sem a contratação de profissionais ou melhoria na estrutura. Porém, estamos trabalhando para resolver esse impasse e com empenho da prefeita”, disse Graziele.

MELHORIAS

Wagner ressaltou que outras melhorias estão sendo feitas no HR. Ele lembrou que na semana passada chegou parte dos medicamentos adquiridos através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,4 milhão, destinada pela deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), para atender o HR.

De acordo com Wagner, também estão sendo contratados 43 médicos através do processo seletivo realizado no mês de fevereiro, em breve serão chamados mais 10 médicos na segunda chamada do processo seletivo.

“Melhorar a saúde pública de Vilhena é o compromisso da prefeita Rosani Donadon. Sei que, em breve, a população vai sentir a melhora no atendimento no HR”, finalizou Wagner.

Texto e fotos: Assessoria