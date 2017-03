Bancada federal “esquece” Vilhena

Apesar de terem obtido votos no Município, os oito deputados federais de Rondônia dão pouca atenção a cidade, no que diz respeito a encaminhamento de recursos.

Com a honrosa exceção de Mariana Carvalho e Expedito Netto, que mandaram algumas quireras para cá nos últimos tempos, Vilhena continua carente de ações relevantes da bancada federal na Câmara dos Deputados, diferente do que aconteceu em legislaturas passadas.

Não se tem notícia, há muito tempo, de emendas apresentadas pelos deputados Marcos Rogério, Marinha Raupp, Luís Cláudio, Lúcio Mosquini, Nilton Capixaba ou Lindomar Garçon para atender demandas locais. As verbas federais que vem sendo injetadas na administração municipal, há muito tempo vem sendo captadas graças a esforços do Poder Executivo local. A ausência de um representante local no Congresso Nacional a cada dia se mostra mais problemática ao Município.

Com a mudança do governo local espera-se também uma alteração na conduta dos deputados federais com relação a Vilhena, que é uma das principais economias do Estado e tem problemas complexos que precisam de apoio real para serem enfrentados. A esperança dos vilhenenses se deposita na aproximação do ano eleitoral, que pode modificar este comportamento e fazer com que os parlamentares reflitam se merecem mesmo os votos locais pelo que produziram à comunidade.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto aos oito deputados federais para apresentar balanço de ações voltadas ao Município de Vilhena ao longo da primeira metade do atual mandato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução