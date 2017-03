“Dia de Negócios” movimenta economia em Colorado; o evento é na próxima semana

O 3º Dia de Negócios acontecerá no Parque de Exposições Marcos Donadon, em Colorado do Oeste, na próxima semana.

São dois dias de oportunidade de negócios movimentando a economia no município.

Com inicio na sexta-feira, 24, e encerrando no sábado, 25, o evento é organizado pela Associação dos Criadores (Asccol) e a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO) juntamente com representante do comércio, bancos oficiais e cooperativas.

No cronograma de atividades além de exposição de maquinários, insumos e veículos, terá também leilão de gado reprodutor Nelore, avaliado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), e gado leiteiro.

Sucesso em edições passadas, o Dia de Negócio, segundo o idealizador Ênio Milani movimenta a economia local, pois reúne produtores do Cone Sul do estado fazendo os diversos setores lucrarem.

“O objetivo é aproximar e oportunizar aos pequenos, médios e grandes produtores um ambiente propicio a bons negócios, e obter um aumento na produtividade”, enfatizou.

Na última edição, em 2016, o saldo de negócios, fechou em 11% do total de tratores vendidos no Estado de Rondônia.

De acordo com a gerente regional da EMATER RO, Enoelma Nunes os escritórios locais tem trabalhado arduamente na divulgação nos sete municípios que compõe a regional.

“O clima é propicio para inúmeros negócios, pois se percebe nos produtores rurais a disposição em modernizar as atividades. Outro fator importante são os subsídios do Governo Federal no tocante aos juros de forma a melhor atender os produtores da agricultura familiar. E contamos também com a parceria dos agentes financeiros Banco da Amazônia, Banco do Brasil e cooperativas SICOOB e SICREDI”, destacou Enoelma.

Confira a lista de expositores:

**Autovema Veículos

**Casa da Lavoura

**Carevel Veículos

**Dico Máquinas

**Guaporé Maquinas

**L.S. Tractor

**Mamoré Máquinas

**Nissey Máquinas

**Tratoron

**Apediá Veículos

** Vemaq Chevrolet

**Boa Safra

**Ouro Fino

**Diságua

**Alvorada

**Laticínio Sempre Bom

**Central Alta Genética

**Embriofiv

**Casa do Adubo

Texto: Extra de Rondônia

Foto/Informações: Assessoria