Encontro Binacional em Pimenteiras vai fomentar turismo de Rondônia

A Secretaria Municipal de Turismo do Município de Pimenteiras do Oeste, através do Secretário Carlos Rogério Rodrigues (PV), município que fica às margens do rio Guaporé, junto com o prefeito Olvindo Luiz Dondê (PDT) realizaram nesta sexta-feira (10) o II Encontro do Binacional dos Municípios de Fronteira, Integração Rondônia no Brasil e Beni na Bolívia, em Pimenteiras do Oeste. Na reunião estiveram presentes o prefeito de San Ignacio, vereadores, militares da Marinha da Bolívia e Diretores do Parque Nacional Noel Kampff Mercado, local que pertence à Bolívia, país que faz divisa com Pimenteiras.

A reunião aconteceu na Câmara de Vereadores do município e teve como pauta a criação de mecanismos de fomentar o turismo na região. O objetivo dos diretores do parque, bem como da prefeitura do município brasileiro é inserir a região na lista de locais de grande preservação da natureza abertos à visitação.

Esta foi a segunda reunião sobre o assunto, e as autoridades de ambos os lados já concordam que o primeiro passo para tornar o local uma atração turística é a preservação da natureza. A prefeitura e os dirigentes do parque concordam que proteger e preservar os ecossistemas ali existentes pode proporcionar oportunidades controladas para uso do turismo e educação.

O diretor-geral do parque boliviano, Sandro Anez Pena, chamou a atenção para o profissionalismo que deve ser empregado em todas as fases da execução do projeto. “Se a atividade turística for exercida de forma profissional e planejada, poderá gerar resultados econômicos satisfatórios e ao mesmo tempo assegurar sua sustentabilidade em longo prazo, protegendo o patrimônio natural e cultural”, assegura.

O prefeito Vino concorda com o posicionamento do parque e chama a atenção para as potencialidades da região. “Vemos que são locais de grande potencial para as mais variadas formas de turismo, porém há a necessidade de planejamento para garantir a integridade das riquezas naturais e culturais”. Vino, diz “falar de integração de fronteiras é abrir portas para um novo modelo de desenvolvimento dos nossos municípios, com potencialidades no turismo, gastronomia, cultura, artesanato”, reforçou o prefeito Vino os temas dominantes dessa reunião binacional.

O encontro teve a participação de uma caravana de 30 representantes, como prefeito, vereadores, militares, secretários e técnicos da prefeitura de San Ignácio da Bolívia, Lisete Marth (PV) vice-prefeita de Cerejeiras, Sgto Raimundo Dimas Gerente do Parque Estadual de Corumbiara, vereadores Roberto Cavalcante Santos (Dôra), Euzito de Brito Leite, Ramon das Neves e Adimilson Megias Leite (keki), Renato Pereira, empresário de pousada e barco hotel, e a comunidade. Eles acompanham exposição de temas prioritários da fronteira por técnicos e professores dos dois países, além do turismo, cultura e artesanato, a segurança e migração, e vão definir as melhores estratégias para a indução do desenvolvimento conjugado do município de Pimenteiras estado de Rondônia e da Bolívia.

O Parque Nacional de Noel Kempff Mercado está localizado no departamento de Santa Cruz, Bolívia, junto à fronteira com o Brasil e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2000.

Autor e foto: Assessoria