Filha de oito anos impede que pai assassinase a mãe dentro de casa

Uma briga de casal motivada por ciúme quase terminou em tragédia na madrugada deste domingo, 12, em uma residência do bairro Planalto, zona Leste da capital.

De acordo com informações de registros policiais, o marido, um homem de 30 anos de idade foi preso quando tentou atacar sua esposa, uma mulher de 36 anos de idade, no momento em que ela chegava em casa.

A vitima afirmou que havia sofrido um acidente de motocicleta e acabou pegando carona com um amigo para chegar em casa, porém o marido não se conformou com o fato e com uma pistola na mão começou a espancá-la.

O amigo da vitima ainda tentou interceder pela mulher e saiu em luta corporal com o acusado, que de acordo com o relato do amigo, efetuou dois disparos de pistola para o alto, fazendo com que ele temesse pela vida e fosse embora do local.

A única pessoa capaz de evitar que o marido matasse a esposa foi filha de oito anos do casal, que se jogou na frente da mãe e implorou por sua vida. A mulher aproveitou o momento de confusão e fugiu com sua filha para uma casa vizinha.

Quando chegaram ao local os policiais se deparam com o acusado sentado no sofá com uma faca em uma mão e o carregador de pistola em outra. Em revista na residência foi encontrado a pistola e outro carregador.

O acusado foi preso e levado para a Central de Flagrantes onde prestou os devidos esclarecimentos ao delegado plantonista e responderá por tentativa de homicídio.

Fonte: Rondoniaovivo