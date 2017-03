PRF prende mulher transportando quase 6 quilos de cocaína em fundo falso de mala

Thayana Pereira da Conceição, de 27 anos, foi presa por policiais rodoviários federais durante uma abordagem de rotina nas proximidades do quilômetro 48 da BR-364, sentido Jacy-Paraná, no último domingo (12).

A droga estava escondida em um fundo falso de uma mala e seria entregue para um homem que estava a espera da mulher na rodoviária de Porto Velho.

De acordo com a PRF, os agentes fazem com frequência essas abordagens para coibir a entrada de droga e armas pela BR-364 e durante a madrugada de domingo ficaram atentos principalmente a táxis que tinham origem a cidade de Guajará-Mirim.

Ao fazer a abordagem no táxi em que estava a mulher, a PRF encontrou uma mala com fundo falso, onde estava escondida a droga do tipo cocaína oxidada, dividida em vários tabletes. Os passageiros foram questionados e ninguém confessou ser o dono da mala com entorpecente, mas o taxista informou que pertencia a Thayana Pereira da Conceição. A mulher foi interrogada e acabou confessando que pegou a droga na cidade de Guajará-Mirim e faria a entrega na rodoviária de Porto Velho para um homem que iria lhe procurar. Ela receberia um certo pagamento, mas não quis revelar o valor.

A polícia acredita que a droga tinha como destino a região do Nordeste devido a forma como estava sendo transportada. A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para Central de Flagrantes na capital, onde foi enquadrada pelo crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da Polícia Civil, que dará seguimento nas investigações.

Autor e foto: Rondoniagora