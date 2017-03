Torneio de pesca do Armazém do Pescador reúne mais de mil pessoas; veja fotos

Com mais de 200 duplas inscritas e um público aproximado de mil pessoas o 1º Torneio de Pesca do Armazém do Pescador realizado no domingo, 12, no Pesque Pague Piracolino foi um sucesso.

A pescaria teve inicio as 08h30 encerrando as 17h00. Foram mais de R$ 18 mil em prêmios, sendo o primeiro colocado Luiz Acciari, 55 anos, o Luiz da Comavil.

O peixe pescado por ele marcou na balança 8.450 kg garantindo o prêmio em dinheiro de R$ 8 mil.

Ao Extra de Rondônia, Luiz afirmou ser este o quarto prêmio que fatura em torneios de pesca. “Amo pescar, e para esse dinheiro já tenho planos, ele vai ser usado para dar um lance em um consorcio”, explicou.

Já o segundo ficou com a marca de 7.450 kg recebendo o valor de R$ 4 mil. Proprietário do Armazém do Pescador e organizador do torneio, Ronaldo Alevato, destacou que o evento superou as expectativas.

“Premiamos até o 10º lugar, o público nos surpreendeu lotando o pesque pague, e fazendo dessa primeira edição um sucesso total”, enfatizou Alevato.

A entrega da premiação ocorreu no local e contou com a presença do ex-deputado federal Natan Donadon.

Confira os melhores momentos:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia